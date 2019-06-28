Заместителем Ивана Баканова, который является вр.и.о. главы СБУ, назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под люстрацию.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

По данным СМИ, о назначении Калюжняка не сообщается на официальном сайте СБУ, "однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам".

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в течение 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявляет экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, т.к. подпадает под закон "Об очистке власти".