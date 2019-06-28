Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместителем Баканова стал люстрированный СБУшник времен Януковича - СМИ

Пятница, 28 июня 2019, 12:13
Заместителем Баканова стал люстрированный СБУшник времен Януковича - СМИ

Заместителем Ивана Баканова, который является вр.и.о. главы СБУ, назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под действие закона о люстрации. 

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

По данным СМИ, о назначении Калюжняка не сообщается на официальном сайте СБУ, "однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам".

 

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в течение 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявляет экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, т.к. подпадает под закон "Об очистке власти".

По данным "Слидства.Инфо", у Калюжняка есть только гараж на Хмельнитчине, при этом его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.

Сам Калюжняк, вероятно, живет в объединенных из двух квартир апартаментах, которые оформлены на его жену. Размер жилья в госреестре недвижимости не указан.

У дочери Калюжняка - 25-летней Ольги - также есть двухкомнатная квартира в этом жилом комплексе.

Также в собственности семьи Калюжняка есть дом в пригороде Хмельницкого на территории относительно нового коттеджного городка.

Семья Калюжняка имеет также несколько элитных внедорожников: на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, у дочери - Range Rover 2018 выпуска.

"Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни, журналисты не нашли. В биографии Калюжняка отмечается, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году после увольнения со службы ушел работать помощником нардепа Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины", - сообщает "Слидство.Инфо".

Напомним:

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • 20 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, а Баканов будет выполнять его обязанности.
  • Также Грицак присвоил Баканову воинское звание "лейтенант" одновременно с его принятием на военную службу в СБУ.
  • В АП заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЯнуковичлюстрацияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: