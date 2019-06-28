Заместителем Ивана Баканова, который является вр.и.о. главы СБУ, назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под действие закона о люстрации.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

По данным СМИ, о назначении Калюжняка не сообщается на официальном сайте СБУ, "однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам".

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в течение 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявляет экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, т.к. подпадает под закон "Об очистке власти".

По данным "Слидства.Инфо", у Калюжняка есть только гараж на Хмельнитчине, при этом его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.

Сам Калюжняк, вероятно, живет в объединенных из двух квартир апартаментах, которые оформлены на его жену. Размер жилья в госреестре недвижимости не указан.

У дочери Калюжняка - 25-летней Ольги - также есть двухкомнатная квартира в этом жилом комплексе.

Также в собственности семьи Калюжняка есть дом в пригороде Хмельницкого на территории относительно нового коттеджного городка.

Семья Калюжняка имеет также несколько элитных внедорожников: на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, у дочери - Range Rover 2018 выпуска.

"Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни, журналисты не нашли. В биографии Калюжняка отмечается, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году после увольнения со службы ушел работать помощником нардепа Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины", - сообщает "Слидство.Инфо".

Напомним: