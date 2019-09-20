На Донбассе трое раненых в течение суток – ООС

С начала суток 20 сентября российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов Объединенных сил на Донбассе и ранили троих бойцов.

Источник: сообщение ООС в 19 часов

Детали: Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы дважды вблизи Новотроицкого, также неподалеку Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя.

На севере обстреляны территории вблизи Крымского, Южного, Новолуганского.

Под обстрелами трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о двух раненых в течение суток.

19 сентября противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных. Потерь не было.