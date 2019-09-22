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Трамп защищает разговор с Зеленским: Байден совершил ошибку

Воскресенье, 22 сентября 2019, 17:33
Трамп защищает разговор с Зеленским: Байден совершил ошибку

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против екс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп заявил журналистам, что 25 июля он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и у него не будет проблем с его личной адвокатом Рудольфом Джулиани относительно показаний перед Конгрессом.

Кандидат демократов в президенты Джо Байден "допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном", - сказал Трамп. "Он говорил с сыном, он снова солгал", - сказал он.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", - сказал Трамп.

Предыстория: 

В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Темы: ТрампЗеленскийСШАвиборы
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