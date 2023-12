Трамп защищает разговор с Зеленским: Байден совершил ошибку

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против екс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп заявил журналистам, что 25 июля он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и у него не будет проблем с его личной адвокатом Рудольфом Джулиани относительно показаний перед Конгрессом.

Кандидат демократов в президенты Джо Байден "допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном", - сказал Трамп. "Он говорил с сыном, он снова солгал", - сказал он.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", - сказал Трамп.

Trump, looking very red, basically admits he asked Ukrainian President Zelensky to look into Biden during call that's part of whistleblower complaint: "It was largely [about] fact that we don't want our people like VP Biden & his son creating to the corruption largely in Ukraine" pic.twitter.com/2hvkTbHSJl