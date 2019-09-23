Госгидрография призывает власти установить морскую границу с РФ

Государственное учреждение "Госгидрография" призывает Кабинет министров и президента Украины инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ.

Источник: hromadske со ссылкой на первого заместителя начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдана Устименко.

Прямая речь: "Не может быть государства без границы. Это ключевой вопрос. Ключевой в смысле национальной безопасности, обороны, использования водных ресурсов. У нас границы с россиянами не существует. Мы подписали в 2003 году эти документы, но границы до сих пор не существует ".

Детали: Он напомнил, что в 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но настоящим Договором морские границы установлены не были.

В том же году между Украиной и Российской Федерацией заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно статье 1 настоящего Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует.

По словам Устименко, формирование специальной международной "делимитационной" комиссии возможно на основании статьи 298 и Приложения V к Конвенции ООН по морскому праву. К тому же уже есть один прецедент условно "принудительной" делимитации между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. Тогда эти две страны добровольно заключили соглашение о делимитации, учитывая результаты работы комиссии по делимитации, созданной по инициативе Восточного.

Прямая речь: "Украина и РФ также являются сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России ".

Без установления морской границы с РФ, объясняет Богдан, Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и/или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, определение на основании международного права государственной границы - ключевой вопрос национальной безопасности и обороны.

Кроме того, отмечает представитель Госгидрографии, ими налажены деловые связи с ведущими иностранными специалистами в области международного морского права, которых можно привлекать в качестве консультантов и экспертов по делимитации.

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Напомним: