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Макрон пообещал активизировать усилия в "нормандском формате"

Воскресенье, 8 сентября 2019, 06:18

Источник: Заявление канцелярии и Twitter президента Франции Эммануэля Макрона

Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Детали Как говорится в заявлении, президент Франции считает обмен удерживаемыми решающим шагом в восстановлении конструктивного диалога.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Франция с Германией активизируют свои усилия в "нормандском формате" для дальнейшего прогресса и реализации политической части Минских соглашений.

В Twitter Макрон поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

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Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • Среди других украинская сторона передала в РФ и Владимира Цемах - подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17.
  • Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Что было ранее

  • В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
  • Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".
  • Как сообщили в пресс-службе офиса президента, Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в “нормандском формате” в ближайшее время.
  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: ФранцияМинские соглашенияпленныеполитзаключенные
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