Дубилет хочет свести министерства в одно здание: Хватит отгораживаться стенами

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что до конца года планирует централизовать все, что может в Кабмине и уже договорился с Министерством цифровой трансформации о совместной работе двух департаментов.

Источник: Facebook-страница министра кабинета министров Дмитрия Дубилет

Дословно: "На этой неделе мы договорились с Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата.

Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов.

Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос "А как же мы будем документы носить?").

Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву".

Детали: По словам Дубилета, сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое. Поэтому большинство сотрудников министерств занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями.

Всего предварительно в КМУ насчитали 19 таких направлений.

Министр считает, что до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами в прямом и переносном смысле, а не работать, как одна команда.

Что было раньше: 25 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство начинает перезагрузку власти: введут контракты для госслужащих и будут увольнять тех, кто отсиживается.

Напомним: