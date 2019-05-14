Луценко хочет быть информатором Трампа вместо "необъективной" Йованович
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что посол США в Украине Мари Йованович в течение своей каденции необъективно оценивала работу украинских правоохранительных органов.
Об этом Луценко сказал во время брифинга во вторник.
"К сожалению, так случилось, что посол США, теперь уже бывший посол (по сообщениям СМИ, Йованович в мае должна покинуть пост – УП), не всегда доносил объективную информацию о ситуации в нашей стране, в частности, относительно правоохранительных органов", – отметил генпрокурор.
По его мнению, "посол была слишком субъективной в разделении на своих и чужих". В частности, у нее якобы были "фавориты посольства, которые были всегда правы" и "плохие" люди.
К "фаворитам посольства", по словам Луценко, Йованович относила, в частности, народного депутата Сергея Лещенко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
В то же время, генпрокурор отметил, что не считает НАБУ, которое поддерживала посол США, эффективным следственным органом.
"Единственным аргументом может быть только результат. Если у ГПУ и наших коллег 2800 приговоров по коррупции категории "Б", а в НАБУ – 0 приговоров категории "А" за три года, если у нас 112 млрд гривен возвращенных средств, а у НАБУ полмиллиарда за три года, мне кажется это аргумент того, что кто-то работает эффективно, а кто-то близкий к диагнозу импотенции", – еще раз напомнил Луценко об успехах подконтрольного ему ведомства.
При этом генпрокурор сказал, что хотел использовать свое знакомство с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для того, "чтобы у президента США был стабильный канал информации об Украине".
Луценко отрицает, что общался с Джулиани для того, чтобы заручиться поддержкой США и удержаться в должности.
Генпрокурор также добавил, что считает важным для Украины визит Джулиани, отмененный из-за причастности нардепа Лещенко к команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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Напомним:
- Луценко также заявил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Ранее СМИ сообщали, что Йованович 20 мая завершает работу посла США в Украине.
- Сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
- Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".