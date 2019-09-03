В России блогеру дали 5 лет тюрьмы за твит о мести детям силовиков

Источник: "Радио Свобода"

В России приговорили к 5 годам заключения блогера Владислава Синицу по обвинению в угрозах детям российских силовиков в Twitter.

Дословно: Суд в Москве признал блогера виновным в разжигании ненависти, когда он под вымышленным именем Макс Светлов 31 июля распространил в твиттере заявления в поддержку мести детям силовиков, которые жестоко разгоняли акции протеста в Москве.

Детали: Следствие по делу завершили за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки.

30-летний блогер заявил, что не имел преступного умысла, когда писал твит. После оглашения приговора он пообещал его обжаловать.

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