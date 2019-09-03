В России блогеру дали 5 лет тюрьмы за твит о мести детям силовиков

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Вторник, 3 сентября 2019, 13:09

Источник: "Радио Свобода"

В России приговорили к 5 годам заключения блогера Владислава Синицу по обвинению в угрозах детям российских силовиков в Twitter.

Дословно: Суд в Москве признал блогера виновным в разжигании ненависти, когда он под вымышленным именем Макс Светлов 31 июля распространил в твиттере заявления в поддержку мести детям силовиков, которые жестоко разгоняли акции протеста в Москве.

Детали: Следствие по делу завершили за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки.

30-летний блогер заявил, что не имел преступного умысла, когда писал твит. После оглашения приговора он пообещал его обжаловать.

Предыстория:

  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордумупроходят в Москве с 14 июля.
  • На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Также сообщалось, что из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

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Темы: Росcия соцсети акции


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