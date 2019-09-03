Рада будет голосовать за изменения в Конституции в 2020 году – представитель Зеленского в КС
Источник: Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде, на брифинге после заседания парламента
Законопроекты об изменениях в Конституцию, направленные во вторник, 3 сентября, в Конституционный суд, Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента, которая начнется в 2020 году.
Прямая речь: "У Конституционного суда есть месяц-два, чтобы предоставить вывод о соответствии законопроектов требованиям статей 156, 157 Конституции Украины.
Затем Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года.
Верховная Рада сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов".
Что было ранее: 3 сентября депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон:
1013 (об отмене адвокатской монополии)
1014 (право для президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ)
1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы),
1016 (по уполномоченных Верховной Рады)
1017 (об уменьшении количества нардепов до 300)
1027 (предлагает лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство)
1028 (по консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады)