Рада будет голосовать за изменения в Конституции в 2020 году – представитель Зеленского в КС

Источник: Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде, на брифинге после заседания парламента

Законопроекты об изменениях в Конституцию, направленные во вторник, 3 сентября, в Конституционный суд, Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента, которая начнется в 2020 году.

Прямая речь: "У Конституционного суда есть месяц-два, чтобы предоставить вывод о соответствии законопроектов требованиям статей 156, 157 Конституции Украины.

Затем Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года.

Верховная Рада сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов".

Что было ранее: 3 сентября депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон:

1013 (об отмене адвокатской монополии)

1014 (право для президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ)

1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы),

1016 (по уполномоченных Верховной Рады)

1017 (об уменьшении количества нардепов до 300)

1027 (предлагает лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство)

1028 (по консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады)