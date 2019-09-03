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Рада будет голосовать за изменения в Конституции в 2020 году – представитель Зеленского в КС

Вторник, 3 сентября 2019, 23:03
Рада будет голосовать за изменения в Конституции в 2020 году – представитель Зеленского в КС

Источник: Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде, на брифинге после заседания парламента 

Законопроекты об изменениях в Конституцию, направленные во вторник, 3 сентября, в Конституционный суд, Верховная Рада сможет принять на третьей сессии парламента, которая начнется в 2020 году.

Прямая речь: "У Конституционного суда есть месяц-два, чтобы предоставить вывод о соответствии законопроектов требованиям статей 156, 157 Конституции Украины. 

Затем Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года.

Верховная Рада сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов".

Что было ранее: 3 сентября депутаты направили в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон:

1013 (об отмене адвокатской монополии)

1014 (право для президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ)

1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы), 

1016 (по уполномоченных Верховной Рады)

1017 (об уменьшении количества нардепов до 300)

1027 (предлагает лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство)

1028 (по консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады)

Украинская правда

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Темы: КонституцияВерховная Рада
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