Во вторник нардепы планируют рассмотреть 7 изменений Зеленского в Конституцию

Источник: брифинг спикера парламента Дмитрия Разумкова.

На первом заседании 2-й сессии Верховной Рады IX созыва планируют отменить депутатскую неприкосновенность и направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.

Прямая речь: "Завтра он будет внесен (проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов). Я уверен, что мы не нарушаем ни один закон. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь, что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу".

"Еще в повестке дня будут 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд".

Детали: Народные депутаты должны рассмотреть и направить в КС проекты законов номер 1013 (об отмене адвокатской монополии), 1014 (право для президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы), 1016 (по уполномоченных Верховной Рады), 1017 (об уменьшении количества нардепов до 300), 1027 (предлагает лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (по консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады). Для этого нужны 226 голосов.

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский напомнил, что для голосования в парламенте простым большинством ему достаточно сил фракции "Слуга народа" (254 нардепа). Изменения в Конституцию вносятся голосами 300 нардепов.

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