"Слуга народа" проводит встречу с президентом и премьером

Источник: "Украинская правда"

Представители фракции "Слуга народа" проводят встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Детали: Заседание фракции началось в 18 часов вечера.

На встрече также присутствовали министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так же, как и на предыдущем заседании фракции 28 августа, нардепов попросили сдать телефоны.

Заседание началось с мотивационной речи Зеленского. Президент поблагодарил нардепов за работу, попросив и в дальнейшем работать в таком же темпе.

Кроме того, Зеленский посоветовал депутатам работать максимально слаженно по линии президент-премьер-парламент. Затем ответил на вопросы депутатов о голосовании и законопроектах.

В то же время, на вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался.

После президента выступил премьер. Гончарук призвал депутатов сотрудничать с правительством.

Генпрокурор Рябошапка, хоть и был на заседании, почти не говорил.

Встреча длилась около 2,5 часов.