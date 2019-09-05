"Слуга народа" проводит встречу с президентом и премьером
Источник: "Украинская правда"
Представители фракции "Слуга народа" проводят встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Детали: Заседание фракции началось в 18 часов вечера.
На встрече также присутствовали министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка.
Так же, как и на предыдущем заседании фракции 28 августа, нардепов попросили сдать телефоны.
Заседание началось с мотивационной речи Зеленского. Президент поблагодарил нардепов за работу, попросив и в дальнейшем работать в таком же темпе.
Кроме того, Зеленский посоветовал депутатам работать максимально слаженно по линии президент-премьер-парламент. Затем ответил на вопросы депутатов о голосовании и законопроектах.
В то же время, на вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался.
После президента выступил премьер. Гончарук призвал депутатов сотрудничать с правительством.
Генпрокурор Рябошапка, хоть и был на заседании, почти не говорил.
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