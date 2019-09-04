Хомчаку урежут полномочия

311 просмотров
Среда, 4 сентября 2019, 02:40

Источник: интервью первого заместителя начальника Генштаба Игоря Колесника информационному агентству Армия Inform

По словам Колесника, до конца года будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Колесник.
Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Колесник.
Армия Inform

Детали: Такое разграничение должностей будет способствовать улучшению системы управления, поскольку будут регламентированы сферы ответственности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Первый будет отвечать за подготовку, второй за применение ВСУ.

По словам Колесника, роль главнокомандующего ВСУ будет заключаться в командовании Вооруженными силами, вместе с тем Генштаб должен обеспечивать всестороннюю поддержку его решений. Подчиняться главнокомандующий будет министру обороны.

Такая трансформация является составляющей перехода системы военного управления на j-структуру, которая соотносится со стандартами НАТО.

Дословно: "... j-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса. Например, если речь идет о j-1, то для любого органа управления любой страны НАТО понятно, что речь идет о персонале. Это - достижение совместимости и коммуникации ".

Напоминаем:

  • В мае президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вооруженные силы Генштаб НАТО


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Одесской области погиб морпех, подозревают сослуживца 26 августа 2019, 18:02
Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям 23 августа 2019, 11:04
Военным вместо парада дадут по тысяче гривен 20 августа 2019, 10:23
Все новости
Главные новости
Свитолина побила очередной рекорд и сыграет в полуфинале US Open
Рада сделала первый шаг к уменьшению количества нардепов
Рада направила на оценку КС инициативу Зеленского про "законы от народа"
"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют
Все новости
Лайфхаки

5 способов предупредить морщины во время сна

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів