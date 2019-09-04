Источник: интервью первого заместителя начальника Генштаба Игоря Колесника информационному агентству Армия Inform

До конца этого года разграничат должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба, а к концу следующего года – полномочия всех органов военного управления.

Для достижения совместимости с НАТО нужен переход военного управления на j-структуру:

Прямая речь: "Сутью этих мероприятий является достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины. И, в первую очередь, эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

По принципам НАТО, оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб – реализовывать ее.

В свою очередь, и в Вооруженных силах пройдет разграничения полномочий. В частности, между органами военного управления, осуществляющими генерирование и применение войск (сил)".

Детали. Задачи по генерированию будут возложены на Генштаб, а применение ВСУ станет функцией командования Объединенных сил совместно с органами военного управления оперативного уровня, в частности оперативных и воздушных командований, командования морской пехоты и десантно-штурмовых войск, а также морского командования.

Будет осуществлено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру.

Прямая речь: "Это даст возможность улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил. Для выполнения этой задачи приказом министра обороны создана проектная команда, которую я возглавляю. Эта программа объединяет 7 проектов.

Первый проект – это реформирование Генерального штаба Вооруженных сил Украины, второй – реорганизация Объединенного оперативного штаба в командования Объединенных сил, третий – реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект – это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект – инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой – логистическое обеспечение и седьмой – совершенствование законодательной и нормативной базы".

Срок завершения трансформации – конец 2020 года.

Колесник уточнил: "До тех пор мы перейдем на новую систему управления и подберем новый профессиональный личный состав в обновленные структуры.

По поводу разграничения должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года.

Главнокомандующий будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб... Главнокомандующий Вооруженных сил Украины будет подчиняться министру обороны".

Дословно: "... j-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса. Например, если речь идет о j-1, то для любого органа управления любой страны НАТО понятно, что речь идет о персонале. Это - достижение совместимости и коммуникации".

Напомним: