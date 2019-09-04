Источник: интервью первого заместителя начальника Генштаба Игоря Колесника информационному агентству Армия Inform

По словам Колесника, до конца года будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Колесник. Армия Inform

Детали: Такое разграничение должностей будет способствовать улучшению системы управления, поскольку будут регламентированы сферы ответственности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Первый будет отвечать за подготовку, второй за применение ВСУ.

По словам Колесника, роль главнокомандующего ВСУ будет заключаться в командовании Вооруженными силами, вместе с тем Генштаб должен обеспечивать всестороннюю поддержку его решений. Подчиняться главнокомандующий будет министру обороны.

Такая трансформация является составляющей перехода системы военного управления на j-структуру, которая соотносится со стандартами НАТО.

Дословно: "... j-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса. Например, если речь идет о j-1, то для любого органа управления любой страны НАТО понятно, что речь идет о персонале. Это - достижение совместимости и коммуникации ".

Напоминаем:

В мае президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.