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Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака

Среда, 28 июля 2021, 14:24
Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака
Полтавщина

Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Источник: заседание Кабинета министров

Детали: Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.

Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргазвыдобування" на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.

Предыстория:

  • 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.
  • Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.
  • 27 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровХомчакЧерниговская область
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