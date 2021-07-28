Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака
Среда, 28 июля 2021, 14:24
Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Источник: заседание Кабинета министров
Детали: Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.
Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргазвыдобування" на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.
Предыстория:
- 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.
- Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.
- 27 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".