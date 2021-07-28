Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака

Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Источник: заседание Кабинета министров

Детали: Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.

Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргазвыдобування" на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.

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