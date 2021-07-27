Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"
Хомчак уходит с поста: назначен новый главнокомандующий, украинцы ответили Путину на тезис об "едином народе", украинский пловец установил новый олимпийский рекорд — актуальные новости 27 июля.
О новом главнокомандующем
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности — такое решение принял Зеленский. Он переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.
Новым главнокомандующим назначен Валеиій Залужный.
Об "едином народе"
55% украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что "россияне и украинцы - один народ" — об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг". Вместе с тем 41% опрошенных поддерживают это утверждение.
Об Олимпийских Играх
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл полуфинал и установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем. Также в финал от Украины попал Сергей Фролов.
Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.
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