Гончарук об увольнении Кличко: Я бы уволил Столара
Источник: брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации, из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.
Прямая речь Гончарука: "Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно.
Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации.
Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян"
Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко
История вопроса:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- 51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua