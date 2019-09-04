Гончарук об увольнении Кличко: Я бы уволил Столара

Источник: брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации, из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.

Прямая речь Гончарука: "Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно.

Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации.

Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян"

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