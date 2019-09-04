Гончарук об увольнении Кличко: Я бы уволил Столара

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Среда, 4 сентября 2019, 15:53

Источник: брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации, из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.

Прямая речь Гончарука: "Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно.

Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации.

Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян"

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • 51 народный депутат 8 созыва обратился в Конституционный суд с просьбой официально растолковать Основной Закон в части местного самоуправления и государственной власти в столице.

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Темы: Кличко КГГА


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