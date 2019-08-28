Нардепы попросили КС разъяснить, кто должен быть мэром Киева
Источник: Конституционный суд Украины, Официальный портал Киева.
В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с просьбой официально растолковать Основной Закон Украины в части местного самоуправления и государственной власти в столице.
Дословно: "В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи".
Детали: По словам мэра Киева и председателя КГГА Виталия Кличко, представление призвано раз и навсегда урегулировать ряд вопросов, которые непосредственно вытекают из предписаний Конституции.
Прямая речь: "Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления".
"Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы".
Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко
Предыстория:
- Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации - или путем подачи Кабинета министров, или из-за отставки самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
- По данным "Украинской правды", у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям - или Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.