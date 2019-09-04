Евродепутаты призвали Зеленского не обменивать фигуранта MH17 Цемаха
Источник: письмо, обнародованное депутатом Нидерландов Кати Пири
40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.
Дословно из письма депутатов: "Мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры (между Россией и Украиной об обмене - ред.), и дипломатические усилия украинской власти.
Однако господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании сбития MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного следствия...
Детали: Депутаты также отметили, что Цемах – гражданин Украины, который находится под стражей. И напомнили о резолюции СБ ООН, согласно которой все лица прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17 должны предстать перед судом.
Письмо подписали 40 евродепутатов. Копия письма направлена высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини.
Что этому предшествовало: 30 августа основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских политзаключенных.
Предыстория:
- 27 июня в оккупированном Снежном на захваченной т.н. "ДНР" части Донецкой области украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе MH17 на Донбассе 2014 года.
- По данным СМИ, 28 июня его доставили в Киев, где 29 июня Шевченковский райсуд постановил взять Цемаха под арест на два месяца.
- Позже в апелляционном суде Цемах рассказал, что два человека задержали его в бессознательном состоянии у него дома, а затем вывезли на подконтрольную Украине территорию через Марьинку. Цемах также утверждал, что "защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал".
- Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к сбиванию "Боинга" рейса MH17.
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