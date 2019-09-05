Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука

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Четверг, 5 сентября 2019, 13:23

Источник: Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в России

Президент России Владимир Путин говорит, что если в Украине власть будет "преследовать" партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… 

Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав".

Детали: Путин назвал партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием".

Президент России также сказал, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Путин добавил, что если такое заявление было, это означает, что "действующие на сегодня власти в Киеве рискуют на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко".

История вопроса:

  • В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
  • Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
  • Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
  • Перед президентскими выборами глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук предлагал Владимиру Зеленскому в случае победы заключить соглашение с Кремлем, чтобы восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый российский газ.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Путин Медведчук Зеленский


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