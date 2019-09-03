Медведчук называет обвинения Зеленского "абсурдными"

Источник: комментарий Виктора Медведчука в эфире канала из его окружения "112 Украина".

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук называет абсурдными слова президента Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования партии "ОПЗЖ".

Прямая речь Медведчука: "Это абсурдное заявление господина Зеленского. Они еще раз продемонстрировали, что мы является реальной оппозицией для власти, для господина Зеленского и для его команды.

Я считаю эти обвинения или критику абсурдными, потому что наша партия является прозрачной в своем финансировании. Мы финансируем свою партию из легальных источников, из денег, которые облагаются налогом.

Эти разговоры и упреки это свидетельство того, что мы в оппозиции к Зеленскому и его команде. Подобные заявления, это еще одно подтверждение со стороны Зеленского, что он это хорошо понимает. Осознает, что есть оппозиционная политическая сила, с которой он, к сожалению, начинает бороться незаконными политически мотивированными методами".

Что было раньше: 31 августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является Медведчук.

Прямая речь Зеленского: "Партия господина Медведчука ... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится".

Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.

Напомним: