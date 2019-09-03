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Медведчук называет обвинения Зеленского "абсурдными"

Вторник, 3 сентября 2019, 14:29

Источник: комментарий Виктора Медведчука в эфире канала из его окружения "112 Украина".

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук называет абсурдными слова президента Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования партии "ОПЗЖ".

Прямая речь Медведчука: "Это абсурдное заявление господина Зеленского. Они еще раз продемонстрировали, что мы является реальной оппозицией для власти, для господина Зеленского и для его команды.

Я считаю эти обвинения или критику абсурдными, потому что наша партия является прозрачной в своем финансировании. Мы финансируем свою партию из легальных источников, из денег, которые облагаются налогом.

Эти разговоры и упреки это свидетельство того, что мы в оппозиции к Зеленскому и его команде. Подобные заявления, это еще одно подтверждение со стороны Зеленского, что он это хорошо понимает. Осознает, что есть оппозиционная политическая сила, с которой он, к сожалению, начинает бороться незаконными политически мотивированными методами".

Что было раньше: 31 августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является Медведчук.

Прямая речь Зеленского: "Партия господина Медведчука ... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится".

Ранее Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.

Напомним:

  • До президентских выборов глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук предлагал Владимиру Зеленскому в случае победы заключить соглашение с Кремлем, чтобы восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый российский газ.
  • На первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
  • После этого заявления ГПУ начала уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме Медведчука.
  • Несмотря на это Медведчук заявлял, что Москва и боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира".
  • Во время президентских и парламентских выборов Медведчук пиарился на том, что якобы может договориться с РФ о продлении контракта на транзит газа и не раз ездил в Россию.
  • На досрочных парламентских выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила вторую по величине фракцию в Верховной Раде 9 созыва: 43 депутата, из которых 37 по списку (партия получила 13.05% поддержки) и 6 мажоритарщиков.
  • Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в ВР Медведчук "сосредоточится на партийной работе".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукЗеленскийОПЗЖпартииВерховная Рада
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