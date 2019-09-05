Украинцы половину заработка тратят на еду – Госстат

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Четверг, 5 сентября 2019, 14:36

Источник: исследование Государственной службы статистики в первом квартале 2019

Украинцы тратят на питание почти половину своих доходов, а 14,1% заработка – идет на оплату услуг.

Детали: Еще 31,1% расходов украинских семей приходится на непродовольственные товары. 

 

В среднем потребительские денежные расходы украинцев составляют 8 тысяч 36 гривен в месяц.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы тратят почти 3,6 тысячи гривен, еще около 180 гривен идет на алкоголь и табачные изделия, около полутысячи гривен – на одежду и обувь. 

 

Расходы украинцев на комуслуги составляют в среднем около 1,9 тысячи гривен, на здравоохранение чуть более 400 гривен, а на транспорт – 362 гривны.

На отдых украинцы в среднем тратят 140 гривен.

 

Опрос проводился в I квартале 2019 среди 8446 семей (без учета жителей временно оккупированного Крыма и Донбасса).

Предыстория:

  • Согласно июльскому опросу социологической службы Центра Разумкова, украинцы важнейшими личными проблемами, которые их беспокоят, называют "снижение тарифов на коммунальные услуги" и "повышение зарплат, пенсий".
  • По состоянию на апрель большинство опрошенных украинцев считали, что новоизбранный президент Владимир Зеленский в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.
  • У Зеленского на это ответили, что президент не снижает тарифы и не сажает людей.
  • Опрос Киевского международного института социологии с 25 июня по 7 июля свидетельствовал о том, 42,8% людей все еще ждет от президента решения о "снижении тарифов на коммунальные услуги".
  • По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", 65% украинцев хотят, чтобы Зеленский завершил войну, а более трети 36,6% ждет улучшения экономики страны.

Украинская правда

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