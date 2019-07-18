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Высокие тарифы и низкие зарплаты: социологи назвали главные проблемы украинцев

Четверг, 18 июля 2019, 17:46

Украинцы называют важнейшими личными проблемами, которые их беспокоят, - "снижение тарифов на коммунальные услуги" и "повышение зарплат, пенсий".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 12 по 17 июля.

Важнейшими для украинцев личными проблемами является снижение тарифов на коммунальные услуги - 64,2%, повышение зарплат, пенсий - 63%.

 

Треть опрошенных также считает важным "улучшение системы здравоохранения, медицинского обслуживания" - 35,5%, "сдерживания роста цен" - 29,9%, "борьба с коррупцией" - 24,4%.

21,7% ответили, что лично для них важно "решение проблемы Донбасса", а 20% - "сокращение безработицы". 

 

Для исследования Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • По состоянию на апрель большинство опрошенных украинцев считали, что новоизбранный президент Владимир Зеленский в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.
  • Опрос Киевского международного института социологии с 25 июня по 7 июля свидетельствует о том, 42,8% людей все еще ждет от президента решения о "снижении тарифов на коммунальные услуги".
  • По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", 65% украинцев хотят, чтобы Зеленский завершил войну, а более трети 36,6% ждет улучшения экономики страны.

Украинская правда

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Темы: опроссоциология
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