Высокие тарифы и низкие зарплаты: социологи назвали главные проблемы украинцев
Украинцы называют важнейшими личными проблемами, которые их беспокоят, - "снижение тарифов на коммунальные услуги" и "повышение зарплат, пенсий".
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 12 по 17 июля.
Важнейшими для украинцев личными проблемами является снижение тарифов на коммунальные услуги - 64,2%, повышение зарплат, пенсий - 63%.
Треть опрошенных также считает важным "улучшение системы здравоохранения, медицинского обслуживания" - 35,5%, "сдерживания роста цен" - 29,9%, "борьба с коррупцией" - 24,4%.
21,7% ответили, что лично для них важно "решение проблемы Донбасса", а 20% - "сокращение безработицы".
Для исследования Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним:
- По состоянию на апрель большинство опрошенных украинцев считали, что новоизбранный президент Владимир Зеленский в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.
- Опрос Киевского международного института социологии с 25 июня по 7 июля свидетельствует о том, 42,8% людей все еще ждет от президента решения о "снижении тарифов на коммунальные услуги".
- По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", 65% украинцев хотят, чтобы Зеленский завершил войну, а более трети 36,6% ждет улучшения экономики страны.