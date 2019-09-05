Избил и угрожал застрелить: экс-нардепу сообщили о подозрении
Источник: прокуратура Киевской области, "Интерфакс-Украина"
Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему нардепу Сергею Скуратовскому из-за нападения и угроз сельскому голове Плахтянки Александру Сорочану.
Дословно: "Экс-депутат находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения.
Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья".
Детали: Скуратовскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.
Прокуратура официально не называет имени подозреваемого, однако источники "Интерфакса" сообщили, что речь идет о нардепе Верховной Рады 8 созыва от радикальной партии Олега Ляшко Сергее Скуратовском.
Нападение произошло еще в октябре 2018 года. Сорочан рассказал, что возвращаясь в село Плахтянка вечером 23 октября, заметил в поле у дороги автомобиль и двух людей - Скуратовского и депутата Макаровского райсовета Юрия Забелу в состоянии алкогольного опьянения. Сорочан заявлял, что предложил помощь, но его избили.
Скуратовский все отрицал и заявлял, что никаких противоправных действий в отношении Сорочана не совершал.
Напомним:
- Сергей Скуратовский в течение двух лет не декларировал мальтийскую компанию и яхту, которую впоследствии переписал на помощницу. Дело против него открыли в сентябре 2017 года.
- Недостоверная информация в декларациях нардепа Сергея Скуратовского за 2015-2016 годы стала основанием для расследования НАБУ. Детективы установили, что народный избранник не задекларировал многомиллионный бизнес своей жены.
- В НАБУ начали это дело после выхода журналистского расследования о том, что семья Скуратовского обладает яхтами общей стоимостью около 10 млн грн.
- Проведя обыски, детективы нашли другие факты лжи в декларации. После этого представление о снятии неприкосновенности со Скуратовского было готово, но генпрокурор Юрий Луценко вернул его обратно в САП.