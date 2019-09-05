Избил и угрожал застрелить: экс-нардепу сообщили о подозрении

Источник: прокуратура Киевской области, "Интерфакс-Украина"

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему нардепу Сергею Скуратовскому из-за нападения и угроз сельскому голове Плахтянки Александру Сорочану.

Дословно: "Экс-депутат находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья".

Детали: Скуратовскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.

Прокуратура официально не называет имени подозреваемого, однако источники "Интерфакса" сообщили, что речь идет о нардепе Верховной Рады 8 созыва от радикальной партии Олега Ляшко Сергее Скуратовском.

Нападение произошло еще в октябре 2018 года. Сорочан рассказал, что возвращаясь в село Плахтянка вечером 23 октября, заметил в поле у ​​дороги автомобиль и двух людей - Скуратовского и депутата Макаровского райсовета Юрия Забелу в состоянии алкогольного опьянения. Сорочан заявлял, что предложил помощь, но его избили.

Скуратовский все отрицал и заявлял, что никаких противоправных действий в отношении Сорочана не совершал.

Напомним: