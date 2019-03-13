ГПУ вернет САП представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского

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Среда, 13 марта 2019, 19:17

Генеральная прокуратура вернет Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия Олега Ляшко) и Дениса Дзензерского ("Народный фронт").

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Сейчас представление САП изучаются нашим юридическим департаментом. Думаю, что они будут возвращены назад для доработки", - сказал он.

Луценко заявляет, что в представлениях нужно исправить некоторые неточности. Кроме того, по его словам, направление представлений в парламент в рассмотрении законопроекта "О языке" означает фактическое их "захоронение".

"Верховная Рада собирается рассматривать языковой закон, в котором есть 2500 поправок. Сейчас рассмотрено только 43, поэтому представления просто сгорят. Передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотрения в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления. Повторно вносить представление запрещено", - отметил Луценко.

Он пообещал внести представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепов Скуратовского и Дзензерского, когда парламент "будет иметь шанс на их рассмотрение".

Напомним:

  • 12 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура передала на согласование генпрокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского  и Дениса Дзензерского.
  • Денис Дзензерский не задекларировал в 2015 и 2016 году сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это – средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу. Сам нардеп утверждает, что не должен был их декларировать.
  • В июле 2017 года САП уже вносила на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с Дзензерского, однако ГПУ его завернула.
  • В июле 2018 года стало известно, что прокурор САП закрыл уголовное производство по Дзензерскому.
  • Позже суд заставил САП возобновить дело.
  • Сергей Скуратовский в течение двух лет не декларировал мальтийскую компанию и яхту, которую впоследствии переписал на помощницу. Дело против него открыли в сентябре 2017 года.
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге 8 февраля заявил, что до выборов не ожидает положительных разбирательств относительно дел по к электронным декларациям народных депутатов.

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Темы: Генпрокуратура Луценко Антикоррупционная прокуратура Верховная Рада


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