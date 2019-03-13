ГПУ вернет САП представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского

Генеральная прокуратура вернет Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия Олега Ляшко) и Дениса Дзензерского ("Народный фронт").

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Сейчас представление САП изучаются нашим юридическим департаментом. Думаю, что они будут возвращены назад для доработки", - сказал он.

Луценко заявляет, что в представлениях нужно исправить некоторые неточности. Кроме того, по его словам, направление представлений в парламент в рассмотрении законопроекта "О языке" означает фактическое их "захоронение".

"Верховная Рада собирается рассматривать языковой закон, в котором есть 2500 поправок. Сейчас рассмотрено только 43, поэтому представления просто сгорят. Передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотрения в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления. Повторно вносить представление запрещено", - отметил Луценко.

Он пообещал внести представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепов Скуратовского и Дзензерского, когда парламент "будет иметь шанс на их рассмотрение".

Напомним: