Нацсовет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии NewsOne

Источник: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.

Прямая речь первой замглавы Нацсовета Ольги Герасимьюк: "Национальный совет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание ООО "Новости 24 часа".

И здесь я хочу сказать, что Национальный совет ни в коем случае не закрывает канал, не отнимает лицензию - мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение, ведь действительно очень сложный вопрос.

И поэтому это также означает, что канал отныне не прекращает вещание. Просим, ​​чтобы никто этим не манипулировал. Он работает, никто не теряет работу, не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос".

Детали: Нацсовет признал, что телеканал допустил разжигания национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Отмечается также, что обращение в суд с иском об аннулировании лицензии является максимальной санкцией, которую может применить Нацсовет.

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