Нацсовет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии NewsOne
Источник: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.
Прямая речь первой замглавы Нацсовета Ольги Герасимьюк: "Национальный совет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание ООО "Новости 24 часа".
И здесь я хочу сказать, что Национальный совет ни в коем случае не закрывает канал, не отнимает лицензию - мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение, ведь действительно очень сложный вопрос.
И поэтому это также означает, что канал отныне не прекращает вещание. Просим, чтобы никто этим не манипулировал. Он работает, никто не теряет работу, не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос".
Детали: Нацсовет признал, что телеканал допустил разжигания национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Отмечается также, что обращение в суд с иском об аннулировании лицензии является максимальной санкцией, которую может применить Нацсовет.
Предыстория:
- В начале июля телеканалы NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировали телемост "Надо поговорить".
- Позже NewsOne отменил телемарафон из-за "угрозы физической расправы".
- Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что идея о телемосте принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была частью предвыборной стратегией.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.