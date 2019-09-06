"Разбойнику", которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области, комментарий Ярослава Годунка "Украинской правде"

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

Дословно: "6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью".

Детали: Столкновение произошло между Годунком и активистом Игорем Петровскисом 29 августа в помещении Бориспольского горсовета.

В прокуратуре пишут, что Годунок подошел к потерпевшему и без какого - либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал его бить. При этом чиновник ругался.

После того, как пострадавший упал на пол, Годунок сел на него сверху и продолжал бить. После нанесения пострадавшему видимых телесных повреждений, Годунок прекратил бить мужчину и покинул место происшествия.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

По словам самого Годунка, он оборонялся. Петровскиса он называет сепаратистом. Годунок утверждает, что подозрение и нападение на него были спланированы.

Напомним:

10 июля Зеленский в Борисполе со словами "Выйди отсюда, разбойник!" заставил Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.

Годунок сначала заявлял, что будет судиться с президентом, но через день передумал.

В то же время, как удалось выяснить УП, Годунка действительно осудили в 2002 году за "разбой", но его судимость уже погашена.

Осенью 2004 года Годунок был среди представителей партии "Пора", которых задерживала СБУ. Тогда его однопартийцы рассказывали, что мужчина был активистом Украинской Народной Партии (блок "Наша Украина"), участвовал в охране студенческой акции.

Знать больше: "Иди гуляй, Господи!". Главные разносы Зеленского