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"Разбойнику", которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве

Пятница, 6 сентября 2019, 12:38
Разбойнику, которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области, комментарий Ярослава Годунка "Украинской правде"

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

Дословно: "6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью".

Детали: Столкновение произошло между Годунком и активистом Игорем Петровскисом 29 августа в помещении Бориспольского горсовета.

В прокуратуре пишут, что Годунок подошел к потерпевшему и без какого - либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал его бить. При этом чиновник ругался.

После того, как пострадавший упал на пол, Годунок сел на него сверху и продолжал бить. После нанесения пострадавшему видимых телесных повреждений, Годунок прекратил бить мужчину и покинул место происшествия.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

По словам самого Годунка, он оборонялся. Петровскиса он называет сепаратистом. Годунок утверждает, что подозрение и нападение на него были спланированы.

Напомним:

  • 10 июля Зеленский в Борисполе со словами "Выйди отсюда, разбойник!" заставил Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.
  • Годунок сначала заявлял, что будет судиться с президентом, но через день передумал.
  • В то же время, как удалось выяснить УП, Годунка действительно осудили в 2002 году за "разбой", но его судимость уже погашена.
  • Осенью 2004 года Годунок был среди представителей партии "Пора", которых задерживала СБУ. Тогда его однопартийцы рассказывали, что мужчина был активистом Украинской Народной Партии (блок "Наша Украина"), участвовал в охране студенческой акции.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийБориспольполиция
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