"Разбойнику", которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве
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Пятница, 6 сентября 2019, 12:38
Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области
Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.
Дословно: "6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью".
Украинская правда
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