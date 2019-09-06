Родственники премьера задолжали 21 тысячу за коммунальные услуги

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Детали: Согласно документам, больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должны за горячую воду.

В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7,8 тысяч гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

Кроме этого, 4 тысячи гривен долга суд вынуждал заплатить за услуги ЖЭКа – в 2011 и 2015 годах.

Также более 1 тысячи гривен суд заставил заплатить Алексея Гончарука и его родных в 2011 та 2014 году "Черниговгазу".

Общая сумма долга семьи нынешнего премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен.

Оплатил ли Алексей Гончарук и его родные эти долги, пока неизвестно.

Сам премьер объяснил "Слідство.Інфо", что уже 19 лет не живет в Чернигове, и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

От УП: Согласно декларации Алексея Гончарука за 2018 год, он зарегистрирован в черниговской квартире площадью 71 кв м, но арендует в Киеве квартиру площадью 78 кв м.

Предыстория: