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Родственники премьера задолжали 21 тысячу за коммунальные услуги

Пятница, 6 сентября 2019, 13:08
Родственники премьера задолжали 21 тысячу за коммунальные услуги

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Детали: Согласно документам, больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должны за горячую воду.

В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7,8 тысяч гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

Кроме этого, 4 тысячи гривен долга суд вынуждал заплатить за услуги ЖЭКа – в 2011 и 2015 годах.

Также более 1 тысячи гривен суд заставил заплатить Алексея Гончарука и его родных в 2011 та 2014 году "Черниговгазу".

Общая сумма долга семьи нынешнего премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен.

Оплатил ли Алексей Гончарук и его родные эти долги, пока неизвестно.

Сам премьер объяснил "Слідство.Інфо", что уже 19 лет не живет в Чернигове, и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

От УП: Согласно декларации Алексея Гончарука за 2018 год, он зарегистрирован в черниговской квартире площадью 71 кв м, но арендует в Киеве квартиру площадью 78 кв м.

Предыстория:

  • 35-летнего Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа. До этого он несколько месяцев работал заместителем руководителя Офиса президента.
  • По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм.
  • В 2014 году Алексей Гончарук баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.
  • Также он был внештатным советником экс-министра экологии Игоря Шевченко и бывшего первого вице-премьера Степана Кубива.
  • В 2015 году Гончарук возглавил Офис эффективного реагирования (BRDO), который финансирует Европейский Союз.

Темы: Гончарук
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