Букин отвергает обвинения о выводе "Укрспецэкспорта" из-под контроля "Укроборонпрома"
Бывший генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявляет, что новый устав ГК "Укрспецэкспорт" не лишает "Укроборонпром" контроля над этой компанией.
Источник: Комментарий УП экс-гендиректора концерна "Укроборонпром" Павла Букина
Прямая речь: "Информация, обнародованная медиа-группировкой "Бигус-инфо", об изменениях в уставе ГК" Укрспецэкспорт ", которые якобы ограничивают полномочия ГК "Укроборонпром" по управлению предприятиями-спецэкспортерами, является сплошной ложью и манипуляцией. Подчеркиваю, что изменения, внесенные в Устав компании, являються юридически выверенными, соответствуют Закону "Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК", Устава ГК "Укроборонпром", другим нормативно-правовым актам. Ни одно из прав и функций Концерна, не нарушено и не сужено".
Букин настаивает, что изменения в уставе не дают Укрспецэкспорту право выполнять не все решения Концерна, а только те, которые приняты по результатам проверок.
"Это - тотальная ложь, ведь пункты 1.5, 6.2, 8.1. Устава содержат нормы о том, что "Концерн издает обязательные к исполнению Компанией приказы, распоряжения и поручения". Кроме того, согласно п. 15 Устава Концерна его участники обязаны выполнять решения органов управления Укроборонпрома", - заявил он.
Букин заявил, что гендиректор Укрспецэкспорта может без согласования с Укроборонпромом назначать работников компании (кроме заместителей), устанавливать уровень зарплат, утверждать структуру и штатное расписание.
"В законе не предусмотрено иного механизма, чем этот, а поэтому он должен быть действующим в отношениях Укрспецэкспорта и Укроборонпрома. При этом Концерн оставляет за собой право выдавать любые приказы, обязательные для исполнения, в том числе и по этому поводу", - пояснил он.
Букин также опровергает утверждение, что изменения в Устав ограничивают полномочия Укроборонпрома по управлению спецэкспортерами, поскольку убраны нормы об утверждении Концерном финансовых планов Укрспецэкспорта, а также - о согласовании им договоров и поручений по совместной деятельности и управления имуществом.
"Норму о финплане убрали, поскольку ст.75 Хозяйственного кодекса четко определяет, в каких случаях этот документ утверждает Кабмин, а в каких - Концерн. Что касается других перечисленных документов, то эти вопросы полностью отрегулированы действующим законодательством. Изменения в Устав убирают лишнее дублирование, но никоим образом не ограничивают права Концерна, закрепленные правовой системой страны", - заверил он.
Букин добавил, что "за защитой своих прав планирует обратиться в суд".
Что этому предшествовало: 3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт".
Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.
Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".
Предыстория:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованияо том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.
- Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собойучастники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.
- 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, председателя набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.
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