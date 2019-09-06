Букин отвергает обвинения о выводе "Укрспецэкспорта" из-под контроля "Укроборонпрома"

Бывший генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявляет, что новый устав ГК "Укрспецэкспорт" не лишает "Укроборонпром" контроля над этой компанией.

Источник: Комментарий УП экс-гендиректора концерна "Укроборонпром" Павла Букина

Прямая речь: "Информация, обнародованная медиа-группировкой "Бигус-инфо", об изменениях в уставе ГК" Укрспецэкспорт ", которые якобы ограничивают полномочия ГК "Укроборонпром" по управлению предприятиями-спецэкспортерами, является сплошной ложью и манипуляцией. Подчеркиваю, что изменения, внесенные в Устав компании, являються юридически выверенными, соответствуют Закону "Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК", Устава ГК "Укроборонпром", другим нормативно-правовым актам. Ни одно из прав и функций Концерна, не нарушено и не сужено".

Букин настаивает, что изменения в уставе не дают Укрспецэкспорту право выполнять не все решения Концерна, а только те, которые приняты по результатам проверок.

"Это - тотальная ложь, ведь пункты 1.5, 6.2, 8.1. Устава содержат нормы о том, что "Концерн издает обязательные к исполнению Компанией приказы, распоряжения и поручения". Кроме того, согласно п. 15 Устава Концерна его участники обязаны выполнять решения органов управления Укроборонпрома", - заявил он.

Букин заявил, что гендиректор Укрспецэкспорта может без согласования с Укроборонпромом назначать работников компании (кроме заместителей), устанавливать уровень зарплат, утверждать структуру и штатное расписание.

"В законе не предусмотрено иного механизма, чем этот, а поэтому он должен быть действующим в отношениях Укрспецэкспорта и Укроборонпрома. При этом Концерн оставляет за собой право выдавать любые приказы, обязательные для исполнения, в том числе и по этому поводу", - пояснил он.

Букин также опровергает утверждение, что изменения в Устав ограничивают полномочия Укроборонпрома по управлению спецэкспортерами, поскольку убраны нормы об утверждении Концерном финансовых планов Укрспецэкспорта, а также - о согласовании им договоров и поручений по совместной деятельности и управления имуществом.

"Норму о финплане убрали, поскольку ст.75 Хозяйственного кодекса четко определяет, в каких случаях этот документ утверждает Кабмин, а в каких - Концерн. Что касается других перечисленных документов, то эти вопросы полностью отрегулированы действующим законодательством. Изменения в Устав убирают лишнее дублирование, но никоим образом не ограничивают права Концерна, закрепленные правовой системой страны", - заверил он.

Букин добавил, что "за защитой своих прав планирует обратиться в суд".

Что этому предшествовало: 3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт".

Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

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