“Обмен - дело нескольких часов” — адвокат 

113 просмотров
Суббота, 7 сентября 2019, 02:43

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы.

Об этом украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил "Интерфаксу-Украина".

"Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен", - сказал он.

При этом Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

Также адвокат подчеркнул, что Украина отказывается выдавать находящегося в списках россиянина Руслана Гаджиева, который все ещё остаётся в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он.

Рыбин не исключил, что Гаджиева ещё могут успеть привезти в пункт обмена, "но это только в том случае, если Россия проявит характер".

"У нас в запасе ещё несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", - сказал он.

Адвокат сообщил, что связывает отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины".

"Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию", - отметил защитник.

Напомним:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Полагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцовадоставили из далекого города Лабытнанги в Москву.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” этапировали в Ставропольский край 7 сентября 2019, 00:24
РПЦ получила лицензию на изготовление и продажу алкоголя 6 сентября 2019, 23:50
США: Сдерживание российской агрессии является ключевой задачей НАТО 6 сентября 2019, 19:31
Все новости
Главные новости
Трамп просит Зеленского помочь ему переизбраться на выборах — Washington Post
Осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” этапировали в Ставропольский край
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат
Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей
Все новости
исследование

Оргазм во сне. Можно ли его получить?

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

еда

Черный перец вреден или полезен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів