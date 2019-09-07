“Обмен - дело нескольких часов” — адвокат
Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы.
Об этом адвокат ряда удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил росийскому "Интерфаксу".
"Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен", - сказал он.
При этом Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.
Также адвокат подчеркнул, что Украина отказывается выдавать находящегося в списках россиянина Руслана Гаджиева, который все ещё остаётся в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.
"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он.
Рыбин не исключил, что Гаджиева ещё могут успеть привезти в пункт обмена, "но это только в том случае, если Россия проявит характер".
"У нас в запасе ещё несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", - сказал он.
Адвокат сообщил, что связывает отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины".
"Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию", - отметил защитник.
Напомним:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Полагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцовадоставили из далекого города Лабытнанги в Москву.