Богдан об обмене: Граждане Украины – наивысшая ценность

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не может комментировать вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но граждане Украины являются наивысшей ценностью для государства.

Источник: выступление Богдана в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу.

Прямая речь: Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально.

Детали: Это первый комментарий представителей новой украинской власти относительно возможного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Предыстория: