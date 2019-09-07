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Богдан об обмене: Граждане Украины – наивысшая ценность

Суббота, 7 сентября 2019, 08:23
Богдан об обмене: Граждане Украины – наивысшая ценность
president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не может комментировать вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но граждане Украины являются наивысшей ценностью для государства.

Источник: выступление Богдана в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу.

Прямая речь: Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально.

Детали: Это первый комментарий представителей новой украинской власти относительно возможного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Предыстория:

  • 6 сентября российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" сообщило, что предполагаемая дата начала обмена политзаключенными между Украиной и Россией – 7 сентября.
  • Также 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил во Владивостоке, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.
  • 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
  • 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
  • По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.

Украинская правда
Темы: Богданполитзаключенныепленные
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