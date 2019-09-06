РосСМИ: Изменения в "формулу" обмена могут внести в последний момент
Источник: "Интерфакс".
Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" сообщает, что предполагаемая дата начала обмена политзаключенными между Украиной и Россией – 7 сентября.
По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.
Детали: В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник.
Ранее Клыха и Крапюка на фоне слухов об обмене навестил украинский нардеп от ОПЗЖ и кум президента России Виктор Медведчук. Позже Владимир Путин на встрече с ним заявил, что у Москвы "особая позиция" по выдаче Карпюка и Клыха.
Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после "керченского инцидента" и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник российского агентства.
По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.
Знать больше: Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы могут вернуться домой
Цена обмена. Как Зеленский разрушает коалицию в поддержку Украины
Предыстория:
- В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.
- Позже пресс-секретарь тогдашнего генпрокурора Украины Лариса Сарган говорила о подготовке обмена "35 на 35".
- В августе осужденных в России украинцев начали свозить в следственные изоляторы Москвы. Предполагалось, что их обменяют до конца августа, но процесс забуксовал.
- 6 сентября Путин заявил во Владивостоке, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.