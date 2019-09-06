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РосСМИ: Изменения в "формулу" обмена могут внести в последний момент

Пятница, 6 сентября 2019, 11:28

Источник: "Интерфакс".

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" сообщает, что предполагаемая дата начала обмена политзаключенными между Украиной и Россией – 7 сентября.

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Детали: В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник.

Ранее Клыха и Крапюка на фоне слухов об обмене навестил украинский нардеп от ОПЗЖ и кум президента России Виктор Медведчук. Позже Владимир Путин на встрече с ним заявил, что у Москвы "особая позиция" по выдаче Карпюка и Клыха.

Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после "керченского инцидента" и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник российского агентства.

По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

Знать больше: Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы могут вернуться домой

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Предыстория:

  • В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.
  • Позже пресс-секретарь тогдашнего генпрокурора Украины Лариса Сарган говорила о подготовке обмена "35 на 35".
  • В августе осужденных в России украинцев начали свозить в следственные изоляторы Москвы. Предполагалось, что их обменяют до конца августа, но процесс забуксовал.
  • 6 сентября Путин заявил во Владивостоке, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.

Темы: политзаключенныеРосcияСенцовморяки
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