В России проходят выборы, в том числе, в Мосгордуму

В России в воскресенье проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Источник: Интерфакс

Детали: По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы РФ: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

В 16 регионах будут выбирать глав субъектов: в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия.

В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, а также оккупированном Крыму «глав» изберет «парламент».

В 13 регионах выберут депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве. В трех административных центрах субъектов федерации выберут мэров (Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь), в 22 столицах - депутатов представительных органов власти. В Санкт-Петербурге также пройдут выборы в 109 муниципальных советов.

На выборах в Мосгордуму регистрацию прошли 225 кандидатов: 58 самовыдвиженцев и 167 партийных кандидатов.

За места в столичном парламенте поборются представители девяти партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), "Справедливой России" (39 кандидатов), "Коммунистов России" (31 кандидат), партии "Родина" (4 кандидата), партии "Яблоко" (3 кандидата), а также "Партии роста", экологической партии "Зеленые", "Гражданской силы" (по одному кандидату).

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