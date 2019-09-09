Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, считает, что выдача бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха России не ухудшит отношения с ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Ермак отметил, что вся информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем, исходит от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем, не является ли - это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным", - сказал он.

"А что касается каких-то последствий политических... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - заявил Ермак.

Он также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, как считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17, но просили Украину не выдавать его России.

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Цемаха отпустили. реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Напомним:

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого Цемах был выдан РФ.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, однако в посольстве РФ заявили, что к ним об экстрадиции Цемаха не обращались.

Европейская правда