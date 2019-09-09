Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС

1600 просмотров
Понедельник, 9 сентября 2019, 10:26

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, считает, что выдача бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха России не ухудшит отношения с ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Ермак отметил, что вся информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем, исходит от СМИ.

"Является ли он важным свидетелем, не является ли - это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он важным", - сказал он.

"А что касается каких-то последствий политических... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - заявил Ермак.

Он также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, как считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

Ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха по делу МН17, но просили Украину не выдавать его России.

Читайте также: "Триумф Зеленского или победа Путина: что увидели западные СМИ в обмене пленными"

Цемаха отпустили. реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого Цемах был выдан РФ.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
  • Голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, однако в посольстве РФ заявили, что к ним об экстрадиции Цемаха не обращались

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский ЕС Европа Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
После обмена Зеленский звонил Путину – помощник президента 9 сентября 2019, 10:42
Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным 9 сентября 2019, 09:48
Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была изначально 9 сентября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным
ООС: 9 обстрелов, один военный ранен
Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум 
В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек
Все новости
психология

8 признаков того, что брак не продлится долго

еда

Как сделать макароны дома

Лайфхаки

Домашние лайфхаки по очистке дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів