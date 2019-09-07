Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха – СМИ

Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России по обмену.

Источник: нидерландские издания NOS и Nu.nl, российское издание Insider

Дословно: «Нидерланды хотели помешать переводу Цемаха в Россию. В настоящее время генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого в деле MH17, говорится в письме правоохранителей родственникам жертв авиакатастрофы», - пишет NOS.

«Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого MH17 Владимира Цемаха, сообщила генеральная прокуратура родственникам жертв воздушной катастрофы», - пишет другое издание Nu.nl.

Детали: Как пишет российское издание Insider, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

Прямая речь Захаровой: Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам.

Прямая речь уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой: Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру.

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