Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха – СМИ

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Суббота, 7 сентября 2019, 19:45

Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России по обмену.

Источник: нидерландские издания NOS и Nu.nl, российское издание Insider

Дословно: «Нидерланды хотели помешать переводу Цемаха в Россию. В настоящее время генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого в деле MH17, говорится в письме правоохранителей родственникам жертв авиакатастрофы», - пишет NOS.

«Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого MH17 Владимира Цемаха, сообщила генеральная прокуратура родственникам жертв воздушной катастрофы», - пишет другое издание Nu.nl.

Детали: Как пишет российское издание Insider, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

Прямая речь Захаровой: Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам.

Прямая речь уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой: Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру.

Предыстория:

  • В субботу состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
  • 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
  • В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
  • В субботу президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Украинская правда

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