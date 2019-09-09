После обмена Зеленский звонил Путину – помощник президента

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Понедельник, 9 сентября 2019, 10:42

Источник: интервью Андрея Ермака УП

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский звонил президенту России после обмена.

Прямая речь: "После обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут идти следующие освобождения".

Детали: Ермак не смог назвать точный список украинцев, которые остаются в плену, но заверил, что над установлением и освобождением всех политзаключенных работают каждый день.

Сейчас, по словам помощника президента, речь идет о "нескольких сотнях" удерживаемых украинцев, включая крымских татар.

Ермак не назвал новых дат возможного освобождения граждан Украины, но добавил, что Зеленский "поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро".

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Обмен пленными: Список украинцев 

Обмен пленными: Список россиян 

Предыстория:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину – здесь, список тех, кого выдали России – здесь.

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Темы: Зеленский Путин пленные политзаключенные


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