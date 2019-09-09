После обмена Зеленский звонил Путину – помощник президента

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский звонил президенту России после обмена.

Источник: интервью Андрея Ермака УП

Прямая речь: "После обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут идти следующие освобождения".

Детали: Ермак не смог назвать точный список украинцев, которые остаются в плену, но заверил, что над установлением и освобождением всех политзаключенных работают каждый день.

Сейчас, по словам помощника президента, речь идет о "нескольких сотнях" удерживаемых украинцев, включая крымских татар.

Ермак не назвал новых дат возможного освобождения граждан Украины, но добавил, что Зеленский "поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро".

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Обмен пленными: Список украинцев

Обмен пленными: Список россиян

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