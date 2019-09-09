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Мама и сын Сенцова приехали в Киев: Спасибо, что все выдержал

Понедельник, 9 сентября 2019, 11:00
Мама и сын Сенцова приехали в Киев: Спасибо, что все выдержал
ATR

Мама освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмила вместе с внуком Владиславом 8 сентября приехала из аннексированного Крыма в Киев, чтобы увидеть сына.

Источник: ATR

Людмила Сенцова: "Счастье – вот такое счастье, оно такое неожиданное как-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, – это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все".

На вопрос, что она скажет сыну, когда увидит его, Людмила Сенцова сказала: "Скажу: спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо".

Она добавила, что собиралась очень быстро и получила очень много звонков от знакомых.

Сын Олега Сенцова Владислав также приехал в Киев уже после освобождения отца из России: "Я папу сразу узнал и все. Вчера (7 сентября – ред.) по телевизору, с моей сестрой Алиной Сенцовой. Он пожал руку Зеленскому – президенту Украины".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Что этому предшествовало: 7 сентября состоялся большой обмен удерживаемыми лицами – Россия отпустила 35 украинцев и Украина выдала РФ 35 человек.

В Украину в рамках освобождения прибыли 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова. Крымского режиссера встречала дочь Алина. 

Сенцов провел в российской неволе в общей сложности более 5 лет.

Украинские власти предоставили освобожденным из России Олегу Сенцову и Александру Кольченко временное жилье, но планируют позаботиться и о постоянном жилье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сенцовполитзаключенные
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