Медики: в "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, Клиху нужна спецпомощь

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Понедельник, 9 сентября 2019, 12:18

Источник: брифинг главного врача "Феофании" Игоря Семенива

Сейчас в больнице "Феофания" находится 8 украинцев, которых 7 сентября вернулись в Украину из российского плена. По словам медиков, крайне тяжелых нет.

Прямая речь Семенива: "Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенные обследования...

За выходные дни мы сделали определенные обследования, у нас есть определенные предварительные диагнозы для каждого, кто у нас находится. Сегодня будет более детализированный, более конкретный диагностический поиск и, очевидно, сегодня возможно будет возникать вопрос о переводе в другие структурные подразделения уже по направлению, в котором будет оказываться помощь...

Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение... Работают наши психотерапевты, психиатры..."

Семенов об общем состоянии украинцев: "Крайнее тяжелых нет. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, кое-кто в не совсем удовлетворительном состоянии, потребует более интенсивного лечения. Каждый абсолютно в разном состоянии: кто тяжелее, кто легче. Единственное, что могу сказать, крайнее тяжелых нет".

Дополняется...

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.
  • После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Алена Мазуренко, УП

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Темы: политзаключенные здоровье Киев Украина


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