Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
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Понедельник, 9 сентября 2019, 13:19
Источник: пресс-конференция министра иностранных дел Вадима Пристайко с главой МИД Молдовы Нику Попеску, "Интерфакс-Украина"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Дословно Пристайко: "Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США".
Детали: По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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