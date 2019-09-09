Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США

Источник: пресс-конференция министра иностранных дел Вадима Пристайко с главой МИД Молдовы Нику Попеску, "Интерфакс-Украина"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Дословно Пристайко: "Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США".

Детали: По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним: