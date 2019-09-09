Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Понедельник, 9 сентября 2019, 13:19
Источник: пресс-конференция министра иностранных дел Вадима Пристайко с главой МИД Молдовы Нику Попеску, "Интерфакс-Украина"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Дословно Пристайко: "Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США".
Детали: По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним:
- 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
- Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду - один из штатов США - надвигается мощный ураган.
- Американские СМИ считают, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.