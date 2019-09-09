Рябошапка рассказал, что будет с военными прокурорами

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Понедельник, 9 сентября 2019, 14:08

После ликвидации военной прокуратуры генпрокурор Руслан Рябошапка видит необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство по расследованию военных преступлений.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Закон, предусматривающий ликвидацию, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе. Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки", – рассказал Рябошапка.

По его словам, сотрудники военных прокуратур пройдут переаттестацию.

"Это не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации. и те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и доброчестности, мне кажется, там большинство таких людей, останутся работать в прокуратуре, если захотят – именно по направлению военных преступлений", – отметил Рябошапка.

"И мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы", – добавил он.

На уточняющий вопрос означает ли это, что после ликвидации военной прокуратуры будет… создана военная прокуратура, генпрокурор ответил:

"Нет. Это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове. Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС".

"Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции", – поведал Рябошапка.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский внес неотложный проект закона № 1032, который предусматривает реформу органов прокуратуры и в частности ликвидацию военной прокуратуры.
  • 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Темы: Генпрокуратура Рябошапка


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