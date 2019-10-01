Данилюк о причинах отставки: Мне не интересны подковерные игры

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ушел с должности, так как не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Источник: комментарий изданию "Гордон"

Прямая речь: "Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи.

Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха".

Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно".



Детали: Данилюк отметил, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.



Прямая речь: "Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди – есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск.

Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами".

Почему это важно: Александр Данилюк – один из немногих нынешних чиновников, которые уже были у власти. Он поддержал Владимира Зеленского во время выборов президента. В то же время, Данилюк отстаивал законность и целесообразность национализации "ПриватБанка" в 2016 году, что обжаловал в суде Игорь Коломойский.

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