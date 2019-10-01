Макрон призвал воплотить "формулу Штайнмайера"

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Вторник, 1 октября 2019, 16:32

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей путем реализации "формулы Штайнмайера".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Макрон сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник в Страсбурге.

Говоря о решении конфликта в Донбассе, Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организовано саммит лидеров в нормандском формате, не назвав точной даты.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера ". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.

Напомним, во вторник экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный опубликовал текст документа, который, по его словам, "готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая" формула Штайнмайера ". Он призвал не подписывать этот документ.

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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Темы: Франция Донбасс Минские соглашения


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