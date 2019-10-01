Националисты после брифинга Зеленского заявили о капитуляции, зовут на Банковую

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил о "бессрочной акции против капитуляции", а свободовец Юрий Сиротюк объявил о государственной измене после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о согласовании текста так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: блог УП, Facebook-страница Сиротюка

Прямая речь Белецкого: "Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну".

Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев.

Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую..."

Дословно Сиротюк: "Президент подтвердил подписание формулы Штанмайером. Это факт государственной измены ..

Правительство аврально внесло законопроект о распродаже с молотка украинской земли и это тоже продолжение формулы измены, потому что ту землю, которую сдали на Востоке российским оккупантам, продадут на остальной территории.

Поэтому мы вышли на Банковую уже".

Детали: На Банковой пока присутствуют несколько сотен националистов.

Присутствующие выкрикивают: "Нет капитуляции!". Протестуют против "формулы Штайнмайера". В выступлениях отмечают, что акция носит предупредительный характер, и не исключают, что завтра придут под Верховную Раду.

Что этому предшествовало: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера".

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должно быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе "не будет перейдено ни одной красной линии, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции".

Предыстория:

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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