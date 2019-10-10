Байден впервые призвал к импичменту Трампа

Джо Байден, бывший вице-президент и политический конкурент президента США Дональда Трампа, впервые заявил о необходимости объявления Конгрессом импичмента действующему президенту.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время своего выступления в Нью-Гемпшире Байден сказал, что Трамп нарушил клятву, данную при вступление на должность и предал свой народ, за что он должен понести наказание в виде импичмента.

Предыстория: