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Байден впервые призвал к импичменту Трампа

Четверг, 10 октября 2019, 00:11

Джо Байден, бывший вице-президент и политический конкурент президента США Дональда Трампа, впервые заявил о необходимости объявления Конгрессом импичмента действующему президенту.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Во время своего выступления в Нью-Гемпшире Байден сказал, что Трамп нарушил клятву, данную при вступление на должность и предал свой народ, за что он должен понести наказание в виде импичмента.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.
  • В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.
  • Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Украинская правда
Темы: СШАТрампЗеленскийимпичментвиборы
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