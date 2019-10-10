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Советник президента Еврокомиссии назвал задачу миротворцев на Донбассе

Четверг, 10 октября 2019, 01:50

Эльмар Брок, советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины, считает, что миротворцы на Донбассе должны помочь Киеву восстановить контроль над границей с Россией.

Источник: "Укринформ"

Детали: Брок подчеркнул необходимость сотрудничества с ОБСЕ и подчеркнул важность переговоров между сторонами конфликта.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей

Предыстория:

  • Предыдущий президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.
  • Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.
  • Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
  • В Украине называли это манипуляцией.

Украинская правда

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Темы: ЕврокомиссияДонбассмиротворцы
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