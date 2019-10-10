Советник президента Еврокомиссии назвал задачу миротворцев на Донбассе

Эльмар Брок, советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины, считает, что миротворцы на Донбассе должны помочь Киеву восстановить контроль над границей с Россией.

Источник: "Укринформ"

Детали: Брок подчеркнул необходимость сотрудничества с ОБСЕ и подчеркнул важность переговоров между сторонами конфликта.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей

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