Советник президента Еврокомиссии назвал задачу миротворцев на Донбассе
Четверг, 10 октября 2019, 01:50
Эльмар Брок, советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины, считает, что миротворцы на Донбассе должны помочь Киеву восстановить контроль над границей с Россией.
Источник: "Укринформ"
Детали: Брок подчеркнул необходимость сотрудничества с ОБСЕ и подчеркнул важность переговоров между сторонами конфликта.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей
Предыстория:
- Предыдущий президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.
- Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.
- Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
- В Украине называли это манипуляцией.
Украинская правда