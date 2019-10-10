Трамп говорит, что скандал вокруг импичмента может дойти до Верховного суда
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Четверг, 10 октября 2019, 03:50
Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.
Источник: агентство AFP
Детали: Глава Белого дома ранее отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования обвинений касательно его давления на украинского президента Владимира Зеленского, угрожая конституционным кризисом.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Украинская правда
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