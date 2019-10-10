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Трамп говорит, что скандал вокруг импичмента может дойти до Верховного суда

Четверг, 10 октября 2019, 03:50

Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.

Источник: агентство AFP

Детали: Глава Белого дома ранее отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования обвинений касательно его давления на украинского президента Владимира Зеленского, угрожая конституционным кризисом.

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. 

Украинская правда
Темы: ТрампимпичментЗеленскийСША
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