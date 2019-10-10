Трамп говорит, что скандал вокруг импичмента может дойти до Верховного суда

Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.

Источник: агентство AFP

Детали: Глава Белого дома ранее отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования обвинений касательно его давления на украинского президента Владимира Зеленского, угрожая конституционным кризисом.

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