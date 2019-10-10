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Три боевика с ОРДО получили приговоры - СБУ

Четверг, 10 октября 2019, 05:56

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении до 9 лет трех боевиков так называемой "ДНР".

Источник: Facebook-страница СБУ

Детали: Следователи службы установили, что осужденные являются жителями Донецкой области. В 2014 году они добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз" Область войска Донского ДНР ", чтобы заработать денег. Там занимали должности стрелков и разведчика, участвовали в боевых действиях против украинских военных.

В начале "боевого пути" мужчины получали почти десять тысяч российский рублей, дальше пришлось служить бесплатно.

Впоследствии они убежали к родственникам, которые проживают на территории, контролируемой украинскими властями.

 
СБУ
 

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении до 9 лет трех боевиков так называемой "ДНР".

СБУ

Дословно: "В 2018 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности."

Напомним:

  • Это уже не первый приговор относительно боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В частности, в июне Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР".
  • Кременский районный суд Луганской области приговорил боевика так называемой "ЛНР" к восьми годам лишения свободы.

Украинская правда
Темы: СБУДонбассОРДЛО
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