Три боевика с ОРДО получили приговоры - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении до 9 лет трех боевиков так называемой "ДНР".

Источник: Facebook-страница СБУ

Детали: Следователи службы установили, что осужденные являются жителями Донецкой области. В 2014 году они добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз" Область войска Донского ДНР ", чтобы заработать денег. Там занимали должности стрелков и разведчика, участвовали в боевых действиях против украинских военных.

В начале "боевого пути" мужчины получали почти десять тысяч российский рублей, дальше пришлось служить бесплатно.

Впоследствии они убежали к родственникам, которые проживают на территории, контролируемой украинскими властями.

СБУ

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении до 9 лет трех боевиков так называемой "ДНР". СБУ

Дословно: "В 2018 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности."

Напомним: