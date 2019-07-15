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Боевик ОРЛО получил 8 лет тюрьмы

Понедельник, 15 июля 2019, 11:39

Источник: пресс-служба СБУ.

Кормянский районный суд Луганской области приговорил боевика так называемой "ЛНР" к восьми годам лишения свободы.

Детали: Житель оккупированной Голубовки в мае 2017 года присоединился к рядам пророссийских террористов. В составе так называемого 14-го мотострелкового батальона "народной милиции ЛНР" мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных.

В частности, с оружием в руках он нес "боевые дежурства" на опорных пунктах боевиков, вел наблюдение за позициями Вооруженных Сил Украины.

Кормянский районный суд Луганской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет).

Приговор вступил в законную силу.

Что было раньше: Это уже не первый приговор относительно боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, в июне Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР".

Подобные приговоры были и относительно боевиков так называемой "ДНР". 10 июля, одно из них осудили в Беларуси до двух лет колонии.

Украинская правда
Темы: судСБУЛНР
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