Президент придрался к журналисту из-за иностранца в бенефициарах НВ
Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинскими средствами массовой информации владели украинцы и чтобы только украинцы получали с них выгоду.
Это следует из дискуссии Зеленского с Иваном Верстюком из журнала НВ на втором раунде встречи президента с журналистами, которую его пресс-служба назвала "марафоном".
Верстюк спросил, как будут изменены правила для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и что ждет IT-сферу, рекламщиков, маркетологов и креативную индустрию.
Зеленский: Вы ведь тоже ФЛП? Вы не ФЛП? А как Вы работаете? А откуда деньги у вашей компании – западные?
Верстюк: НВ принадлежит инвестиционной компании Dragon Capital, которая является игроком на финансовом рынке.
Зеленский: Томаш Фиала, который не является гражданином Украины.
Верстюк: Он – гражданин Чехии.
Зеленский: Украинские средства массовой информации финансируются иностранными компаниями, я правильно сейчас понимаю?
Верстюк: Dragon Capital – это украинская компания.
Зеленский: Но у вас конечный бенефициар – господин Фиала, который является гражданином Чехии.
Верстюк: Но весь бизнес у него на территории Украины.
Зеленский: Вы имеете в виду все те активы, которые – после того, как господин Янукович сбежал – оккупировала компания Dragon Capital.
Верстюк: Ну, почему же? При чем здесь Янукович?
Зеленский: При чем? Я объясню. Это отдельные истории. При чем здесь Янукович – при чем, мда...
Я всегда говорил о средствах массовой информации, что они должны быть независимыми и украинскими.
Мы сейчас говорим о земельной реформе – и все говорят: смотрите, это же наша земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. Далее все говорят: а юридические лица – так бенефициарами конечными должны быть тоже только украинцы.
Не думаете ли Вы, что конечными бенефициарами независимых средств массовой информации должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например, меняйте паспорт – и тогда вы защищаете интересы Украины в вопросах информационной независимости.
Верстюк: Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи.
Зеленский: То есть Вы думаете, что в принципе это правильно, если граждане других стран владеют нашими независимыми СМИ?
Верстюк: Медиа – это бизнес, иностранные инвестиции там тоже нужны.
Зеленский: Хорошо, я Вас понял. Земля – это бизнес?
Верстюк: И земля – это бизнес.
Зеленский: То есть Вы думаете, это правильно, если землей будет владеть иностранный инвестор.
Верстюк: Не вижу в этом ничего плохого.
Зеленский: Хорошо, но с Вами не совпадает мнение 80% украинского населения.
Далее Зеленский продолжил говорить о проблеме физлиц-предпринимателей.
Предыстория:
- Это – первое масштабное общение с журналистами Зеленского как президента. Ранее его команда заявляла об общении с гражданами без посредничества СМИ.
- В Офисе президента летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам 100 дней работы Зеленского, но в итоге "Квартал 95" записал с президентом фильм.
- Также Зеленский выкладывал интервью, записанное за рулем "Теслы".
- Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней. Для "пресс-марафона" 300 журналистов разделили на группы по 10 человек, с которыми президент общается поочередно.
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