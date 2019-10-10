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Президент придрался к журналисту из-за иностранца в бенефициарах НВ

Четверг, 10 октября 2019, 11:30

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинскими средствами массовой информации владели украинцы и чтобы только украинцы получали с них выгоду.

Это следует из дискуссии Зеленского с Иваном Верстюком из журнала НВ на втором раунде встречи президента с журналистами, которую его пресс-служба назвала "марафоном".

Верстюк спросил, как будут изменены правила для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и что ждет IT-сферу, рекламщиков, маркетологов и креативную индустрию.

Зеленский: Вы ведь тоже ФЛП? Вы не ФЛП? А как Вы работаете? А откуда деньги у вашей компании – западные?

Верстюк: НВ принадлежит инвестиционной компании Dragon Capital, которая является игроком на финансовом рынке.

Зеленский: Томаш Фиала, который не является гражданином Украины.

Верстюк: Он – гражданин Чехии.

Зеленский: Украинские средства массовой информации финансируются иностранными компаниями, я правильно сейчас понимаю?

Верстюк: Dragon Capital – это украинская компания.

Зеленский: Но у вас конечный бенефициар – господин Фиала, который является гражданином Чехии.

Верстюк: Но весь бизнес у него на территории Украины.

Зеленский: Вы имеете в виду все те активы, которые – после того, как господин Янукович сбежал – оккупировала компания Dragon Capital.

Верстюк: Ну, почему же? При чем здесь Янукович?

Зеленский: При чем? Я объясню. Это отдельные истории. При чем здесь Янукович – при чем, мда...

Я всегда говорил о средствах массовой информации, что они должны быть независимыми и украинскими.

Мы сейчас говорим о земельной реформе – и все говорят: смотрите, это же наша земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. Далее все говорят: а юридические лица – так бенефициарами конечными должны быть тоже только украинцы.

Не думаете ли Вы, что конечными бенефициарами независимых средств массовой информации должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например, меняйте паспорт – и тогда вы защищаете интересы Украины в вопросах информационной независимости.

Верстюк: Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи.

Зеленский: То есть Вы думаете, что в принципе это правильно, если граждане других стран владеют нашими независимыми СМИ?

Верстюк: Медиа – это бизнес, иностранные инвестиции там тоже нужны.

Зеленский: Хорошо, я Вас понял. Земля – это бизнес?

Верстюк: И земля – ​​это бизнес.

Зеленский: То есть Вы думаете, это правильно, если землей будет владеть иностранный инвестор.

Верстюк: Не вижу в этом ничего плохого.

Зеленский: Хорошо, но с Вами не совпадает мнение 80% украинского населения.

Далее Зеленский продолжил говорить о проблеме физлиц-предпринимателей.

Предыстория:

  • Это – первое масштабное общение с журналистами Зеленского как президента. Ранее его команда заявляла об общении с гражданами без посредничества СМИ.
  • В Офисе президента летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам 100 дней работы Зеленского, но в итоге "Квартал 95" записал с президентом фильм.
  • Также Зеленский выкладывал интервью, записанное за рулем "Теслы".
  • Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней. Для "пресс-марафона" 300 журналистов разделили на группы по 10 человек, с которыми президент общается поочередно.

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Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийСМИмедиабизнес
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