Зеленский о Данилюке: Саша хотел быть премьером

Президент Владимир Зеленский заверил, что решение об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркет 10 октября

Прямая речь: У меня есть принципы, есть 100-процентное прозрачное понимание, почему он ушел. Заявление он написал и много раз мы об этом говорили, что он может написать это заявление, то есть это не первый раз, но господин Данилюк прекрасно знает, что я прекрасно к нему относился и есть много вещей о которых я не хочу говорить...