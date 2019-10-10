Зеленский о Данилюке: Саша хотел быть премьером

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Четверг, 10 октября 2019, 13:15

Президент Владимир Зеленский заверил, что решение об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркет 10 октября

Прямая речь: У меня есть принципы, есть 100-процентное прозрачное понимание, почему он ушел. Заявление он написал и много раз мы об этом говорили, что он может написать это заявление, то есть это не первый раз, но господин Данилюк прекрасно знает, что я прекрасно к нему относился и есть много вещей о которых я не хочу говорить...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский Александр Данилюк СНБО Богдан Офис президента


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