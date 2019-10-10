Зеленский о Данилюке: Саша хотел быть премьером

Президент Владимир Зеленский заверил, что решение об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на Фудмаркет 10 октября

Прямая речь: У меня есть принципы, есть 100-процентное прозрачное понимание, почему он ушел. Заявление он написал и много раз мы об этом говорили, что он может написать это заявление, то есть это не первый раз, но господин Данилюк прекрасно знает, что я прекрасно к нему относился и есть много вещей о которых я не хочу говорить...

Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявления, но я ему сказал честно, что внутри команды есть недоразумение, твое видение, но меня достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что хочу, чтобы мы работали вместе...

Я их всех предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать на меня заявление (об увольнении - ред.) - шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей...

Данилюк меня знает очень хорошо и знает, что я всегда к нему относился очень хорошо, лучше чем любой человек из моего окружения. Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "Приватбанка"...

Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно: "Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру" и сложные отношения с Богданом это тоже повлияло на то, что он уволился".

Предыстория:

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Позже сам Данилюк рассказал, что ушел с должности, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

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