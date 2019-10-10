Прокуратура расследует похищение проукраинского активиста в Крыму

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы проукраинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове.

Источник: прокуратура АРК в Facebook.

Дословно: "По факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)".

Детали: Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение представителя президента в Крыму Антона Кориневича.

Отмечается, что оккупанты продолжают преследовать проукраински настроенное население.

В частности, Приходько оккупанты незаконно задерживали в 2016 году, а в 2019 году проводили незаконные обыски в его доме в Крыму.

Что было раньше: Российские силовики в аннексированном Крыму вечером 9 октября вывезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько и его жену Любовь.

Предыстория: