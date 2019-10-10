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Прокуратура расследует похищение проукраинского активиста в Крыму

Четверг, 10 октября 2019, 18:06

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы проукраинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове.

Источник: прокуратура АРК в Facebook.

Дословно: "По факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)".

Детали: Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение представителя президента в Крыму Антона Кориневича.

Отмечается, что оккупанты продолжают преследовать проукраински настроенное население.

В частности, Приходько оккупанты незаконно задерживали в 2016 году, а в 2019 году проводили незаконные обыски в его доме в Крыму.

Что было раньше: Российские силовики в аннексированном Крыму вечером 9 октября вывезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько и его жену Любовь.

Предыстория:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского управления ФСБ провели обыск в квартире Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли на допрос в Симферополь, где расспрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.
  • В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.
  • После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ею Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".

Украинская правда
Темы: КрымРосcияпрокуратураправа человека
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