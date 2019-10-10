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Зеленский о легализации марихуаны: Те, кто хотят, потерпят

Четверг, 10 октября 2019, 18:58

Президент Владимир Зеленский говорит, что декриминализации марихуаны можно рассматривать после того, как украинцы будут к этому готовы, а все риски будут устранены.

Источник: общение главы государства с журналистами на фудмаркете в Киеве

Прямая речь: "Сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хочет заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем рассматривать это лишь после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками.

Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так. Те, кто хотят, потерпят...".

Детали: Зеленский добавил, что не видел зарегистрированного закона от партии "Слуга народа". Президент также отметил, что вопрос декриминализации марихуаны не актуален.

По его словам, все риски этого "не выписаны" и он не знает, готово ли к этому общество.

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Напомним:

  • 15 мая комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.
  • Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.
  • 20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. 
  • Поскольку Верховная Рада 8 созыва завершила работу, согласно регламенту, законопроекты, не принятые парламентом предыдущего созыва в первом чтении, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются парламентом нового созыва.
  • В партии "Слуга народа" нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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